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Улицу Рыскулова перекроют в Алматы

Фото: zakon.kz 17 мая 2021, 16:29

Это связано с дорожными работами.

Часть улицы Рыскулова в Алматы временно станет недоступной для проезда, передает zakon.kz.

По информации Управления городского мобильности Алматы, в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по проспекту Рыскулова (от улицы Айша Биби до Рыскулова - Кульджинский Тракт) с 20:00 17 мая до 06:00 18 мая будет частичное перекрытие проезжей части.

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