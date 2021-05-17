Улицу Рыскулова перекроют в Алматы

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Это связано с дорожными работами.
Часть улицы Рыскулова в Алматы временно станет недоступной для проезда, передает zakon.kz.
По информации Управления городского мобильности Алматы, в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по проспекту Рыскулова (от улицы Айша Биби до Рыскулова - Кульджинский Тракт) с 20:00 17 мая до 06:00 18 мая будет частичное перекрытие проезжей части.
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