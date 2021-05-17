Какая погода ждет казахстанцев 18 мая 

Местами по республике ожидается усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 18 мая, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, градом, на севере местами – шквал. Лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе местами – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с, днем местами возможен град.

В Акмолинской, Жамбылской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – шквал.

Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской области на большей части, в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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