Какая погода ждет казахстанцев 18 мая 

Приложение zakon.kz
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Местами по республике ожидается усиление ветра.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 18 мая, сообщает zakon.kz.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, градом, на севере местами – шквал. Лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе местами – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с, днем местами возможен град.
В Акмолинской, Жамбылской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град.
В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – шквал.
Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской области на большей части, в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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