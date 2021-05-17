В Алматы задержали организатора финансовой пирамиды, которую рекламировала Баян Алагузова

Установлен еще один подозреваемый в создании финансовой пирамиды.

В Алматы задержан организатор крупной финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает zakon.kz.

Это – гр.К., 1982 года рождения. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ст.217 ч.3 п.2 УК РК. Подозреваемый задержан и взят под стражу, - сообщил он на своей странице в Facebook.

Рустам Обдрахманов напомнил, что в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан, в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" и ТОО "MUDARABAN Capital" по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно, - рассказал замначальника департамента.

Кроме того, по его словам, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО "MUDARABAN CAPITAL".

Также сотрудники полиции установили и другие компании, через которые в ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков.

Как отметил Абдрахманов, в создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается и гр.М., 1974 г.р.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание. В суде санкционированы постановления о производстве обысковых мероприятий по юридическим адресам вышеуказанных ТОО. Производство досудебного расследования поручено следователям Следственного управления ДП г.Алматы, - добавил Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы разыскивает руководителя инвестиционной компании "Astex" Алмаза Курмангалиева. Компания предлагала "прокрутить" деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты. Пострадавшие утверждают, что их "кинули" на деньги, а также отмечают, что вложились в том числе из-за того, что компанию рекламировала продюсер Баян Алагузова.

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