Мощный циклон в Индии принес масштабные разрушения

На данный момент погибли несколько человек и эвакуированы из мест проживания свыше 150 тысяч.

Мощнейший циклон обрушился на западное побережье Индии, неся колоссальные разрушения и человеческие жертвы, передает zakon.kz.

По информации РИА уже погибли 8 человек и эвакуированы более 150 тысяч человек, и эвакуация населения продолжается. Очень сильно пострадал город Мумбай. Там приостановлена работа аэропорта и движение поездов.

Дальше на пути циклона оказался штат Гуджарат. Там ветер отрывал крыши домов, переворачивал машины, вырывал с корнем деревья и столбы электропередач, множество зданий оказались затоплены или разрушены. The Indian Express опубликовал жуткие фото с мест событий.

Фото: indianexpress.com

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!