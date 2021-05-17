В Алматы задержали угонщиков со спецтехникой и париками

Для раскрытия этого преступления в Департаменте полиции была создана специальная следственно-оперативная группа.

Группу угонщиков, использующих спецтехнику, задержали в Алматы, передает zakon.kz.

В ее составе трое мужчин, 1955, 1970 и 1982 годов рождения. Двое из них – жители Алматинской области, третий участник – алматинец. Подозреваемые 13 мая этого года с территории Медеуского района угнали автомашину марки "Лексус LX-570". При этом злоумышленники использовали технические устройства, с помощью которых им удалось считать сигнал с пульта транспортного средства, незаметно вскрыть ее и угнать. Уже доподлинно установлено, что подозреваемые несколько дней следили за своей жертвой, изучали его маршрут движения по городу. Пока владелец внедорожника был на встрече в кафе, посягательство на чужое имущество и было совершено, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

По его словам, для раскрытия этого преступления в Департаменте полиции была создана специальная следственно-оперативная группа.

С помощью систем видеонаблюдения в городе в дежурные сутки удалось установить направление, в котором была угнана автомашина.

Спустя еще некоторое время установлен дом, где злоумышленники прятали похищенное авто. Это – съемное жилище в поселке Бескайнар, Талгарской района, Алматинской области.

Данную спецоперацию полицейские провели при содействии бойцов спецподразделения Департамента. В ходе санкционированного обыска на территории указанного дома был изъят угнанный внедорожник, часть денежных средств из салона этого авто, технические устройства, а также парики и усы, использованные подозреваемыми при совершении преступления. Речь идет о блокираторах сигналов и специальной антенне, встроенной для маскировки в обычный зонт, для ретрансляции сигнала с заводского пульта, находящегося у владельца. Очевидно, злоумышленники тщательно готовились к преступлению и, по нашим оперативным данным, планировали поставить на поток этот вид криминального ремесла. Однако преступные планы фигурантов потерпели фиаско, - рассказал Абрахманов.

Сейчас злоумышленники задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Медеуского района.

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