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Глава Минздрава получил вторую прививку

Фото: facebook, Алексей Цой 17 мая 2021, 18:39

Он чувствует себя хорошо.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой получил вторую дозу вакцины против коронавируса, передает zakon.kz.

Получил вторую прививку QazVac. Как и в первый раз чувствую себя хорошо. Без никаких реакций. Вакцины - единственный эффективный инструмент выхода из пандемии. Будьте здоровы! Берегите себя! - написал он на своей странице в Facebook.

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