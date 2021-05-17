Глава Минздрава получил вторую прививку

Приложение zakon.kz
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Он чувствует себя хорошо.
Министр здравоохранения РК Алексей Цой получил вторую дозу вакцины против коронавируса, передает zakon.kz.
Получил вторую прививку QazVac. Как и в первый раз чувствую себя хорошо. Без никаких реакций. Вакцины - единственный эффективный инструмент выхода из пандемии. Будьте здоровы! Берегите себя! - написал он на своей странице в Facebook.
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