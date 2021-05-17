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Путин, Токаев и Назарбаев обсудили укрепление отношений между странами

Фото: Акорда 17 мая 2021, 18:42

Лидеры условились поддерживать дальнейшие контакты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора с участием Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.

Лидеры условились поддерживать дальнейшие контакты.

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