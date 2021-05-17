Самые защищенные "высшими силами" знаки зодиака назвали астрологи

Остальные знаки зодиака не должны думать, что у них нет ангелов-хранителей.

По данным астрологов, представители четырех знаков зодиака имеют наиболее сильных ангелов-хранителей. Им удается воплощать в жизнь самые заветные мечты и реализовывать смелые планы, передает zakon.kz.

Так, Стрельцов оберегает Адначиил, который помогает во время путешествий, защищает от неудач и трудностей. Этот ангел-хранитель направляет своих подопечных на правильный жизненный путь, поэтому представители этого знака зодиака всегда уверены в себе и не бояться бросать вызовы судьбе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Егалмиил покровительствует Рыбам, которых защищает от неудач и помогает в любовных и семейных делах. Рожденные под этим знаком зодиака редко страдают от проблем в личной жизни и разочарований. Их ангел-хранитель оказывает поддержку и в финансовой сфере.

Подопечными Бахрама, хранителя удачи и процветания, являются Близнецы. Они чувствуют покровительство своего ангела, поэтому всегда веселы и энергичны. Удача сопровождает их как на работе, так и в личной жизни.

Дев защищает могущественный Кадмиила. Представители этого знака зодиака редко испытывают трудности в любовных делах, им везет не только в личной жизни, но и в деньгах.

Между тем астрологи отмечают, что остальные знаки зодиака не должны думать, что у них нет ангелов-хранителей. Они также порекомендовали им дружить с перечисленными выше представителями зодиакального круга.

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