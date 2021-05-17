В Северном Казахстане автомобиль столкнулся с лошадью

За допущение вольного выпаса бригадир ТОО понес административную ответственность.

В Северо-Казахстанской области в районе Шал акына водитель автомобиля "Ford Maverick" наехал на лошадь. ДТП случилось на 796 км автодороги "Жезказган - Петропавловск", передает zakon.kz.

Около 23:00 часов 66-летний житель района направлялся в село Акан-Барак. Внезапно из посадок, предназначенных для защиты трассы от снежных переметов, на дорогу выбежали 5 лошадей. Резко затормозив, водитель все же не избежал столкновения с одной из них. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Ни водитель, ни лошадь не пострадали, животное убежало, - рассказали в ДП области.

Получив сообщение о происшествии, полицейские начали искать лошадей, принадлежащих местному ТОО. Бригадир, ответственный за выпас, пояснил, что лошади случайно отбились от табуна. За допущение вольного выпаса бригадир понес административную ответственность.

Данное происшествие — еще одно напоминание о том, что бродячий скот не только привлекает скотокрадов, но и представляет опасность для участников дорожного движения, — отметил начальник районного отдела полиции подполковник полиции Руслан Мухамбетжанов. — В районе проводится работа по предотвращению подобных фактов.

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