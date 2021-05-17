Двое маленьких детей утонули в арыке в Восточном Казахстане

По данному факту начато досудебное расследование.

В Урджарском районе ВКО утонули двое малолетних детей, передает zakon.kz.

17 мая в 13:40 часов в дежурную часть ОП Урджарского района поступило сообщение об исчезновении в селе Елтай двоих малолетних детей в возрасте 3-х лет. С момента обращения сотрудники полиции района незамедлительно приступили к проведению поисковых мероприятий. В поисках участвовали местные жители и спасатели, - сообщили в полиции.

В результате поиска тела детей были обнаружены в арыке для полива бахчевых полей на расстоянии 350 метров от их дома.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены судебно-медицинские экспертиза для установления причины смерти, по результатам будет принято процессуальное решение.

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