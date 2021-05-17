Избил жену на улице – полиция Туркестанской области начала расследование

Медики диагностировали гематомы и сотрясение головного мозга. На теле были даже укусы. Сейчас пострадавшая в больнице.

Конфликт между бывшими супругами перерос в драку. Экс-супруг избил женщину посреди улицы в городе Ленгер (Шымкентская агломерация), сообщает zakon.kz.

Подробности инцидента описаны на странице Немолчиkz в Facebook.

15 мая моя сестра с годовалым сыном вышли к отцу ребенка (он в неделю два раза видится с сыном), т.к в разводе. Он приехал, поехали в парк и в машине он начал ее материть, заблокировал двери. Когда она начала умолять выпустить её, он начал её бить по лицу, голове, вытащил из машины и уже на улице начал пинать по лицу, по голове, таскать за волосы. И это всё происходило на глазах у годовалого сына. Моя сестра потеряла сознание, прохожие вызвали скорую.

По словам женщины, сестру забрали, диагностировали гематомы и сотрясение головного мозга. На теле были даже укусы. В полиции приняли заявление, но предупредили, что уголовное дело не заведут. Так как это бытовой случай.

Сейчас пострадавшая в больнице.

В ДП Туркестанской области прокомментировали произошедшее.

При проверке установлено, что между бывшими супругами, жителем города Шымкент и жительницей Толебийского района произошла ссора, в ходе которой они нанесли друг другу телесные повреждения. Женщина находится в больнице на лечении. В отношении мужчины сотрудниками МПС Толебийского РОП вынесено защитное предписание. Также данный факт следователи зарегистрировали в ЕРДР по статье 107 УК РК "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба ДП Туркестанской области

Расследование инцидента находится на особом контроле начальника Департамента полиции Туркестанской области.

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