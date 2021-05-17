Улицы Тбилиси окропили святой водой

День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая.

Грузинские священнослужители по благословению патриарха Грузии Илии II окропили в понедельник улицы Тбилиси святой водой в честь празднования Дня святости семьи, передает zakon.kz.

День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая по инициативе Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято в 2013 году, когда в этот день несколько тысяч православных и священнослужителей на проспекте Руставели в Тбилиси прорвали кордон полиции и напали на участников акции ЛГБТ-сообществ.

Традиционно в этот день священнослужители окропляют улицы столицы святой водой и проводят шествие по центральным проспектам, однако в текущем году священники решили отказаться от шествия из-за распространения коронавируса.

В марте прошлого года грузинские священники окропили тбилисские улицы святой водой в качестве меры по борьбе с COVID-19.

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