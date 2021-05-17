Кардиолог развеяла частые мифы о работе сердца

На вопрос, правда ли, что сколько человеку отмерено на жизнь ударов сердца, столько оно и проработает, академик ответила, что это глупость. Частота ритма - совершенно независимый показатель того, как долго проживет человек.

Врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии, академик РАН Елена Голухова развеяла наиболее распространенные мифы о работе сердца, сообщает zakon.kz.

Как передает kp.ru, по ее словам, аритмия перестала быть смертельно опасной болезнью. При грамотном лечении можно добиться практически стопроцентного исцеления, поскольку появились новые, современные технологии лечения.

Порой можно даже поставить прибор, который будет задавать нужный пульс, и человек спасен.

На вопрос, правда ли, что сколько человеку отмерено на жизнь ударов сердца, столько оно и проработает, академик ответила, что это глупость. Частота ритма - совершенно независимый показатель того, как долго проживет человек.

По ее словам, замедленное сердцебиение в молодости считается плюсом и свидетельствует о хорошей работе парасимпатической нервной системы. Пульс 48-52 удара в минуту часто встречается у спортсменов. Для пожилого человека такое количество ударов сердца будет недостаточным, пациенту придется принимать препараты-антиаритмики, может потребоваться кардиостимулятор.

Что касается нормы для здоровья сердца 10 тысяч шагов каждый день, эксперт ответила, что столько ходить получается далеко не у всех. Поэтому можно заменять их другими ритмичными упражнениями - с помощью обычной скакалки или плавания. В любом случае, привычка следить за физической формой должна стать такой же, как привычка чистить зубы.

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