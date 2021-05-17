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Домработница вынесла из квартиры 56 млн тенге

Фото: Made-in-China.com 17 мая 2021, 20:56

Полицейские выяснили, что следов проникновения в квартиру нет.

В полицию Атырау обратилась жительница города и сообщила, что из сейфа в квартире пропала крупная сумма денег, передает zakon.kz.

Полицейские выяснили, что следов проникновения в квартиру нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги похитила домработница, работающая у потерпевшей.

Подозреваемая успела уехать из города и была задержана в Шымкенте. начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев

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