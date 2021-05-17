Домработница вынесла из квартиры 56 млн тенге

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Полицейские выяснили, что следов проникновения в квартиру нет.
В полицию Атырау обратилась жительница города и сообщила, что из сейфа в квартире пропала крупная сумма денег, передает zakon.kz.
Полицейские выяснили, что следов проникновения в квартиру нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги похитила домработница, работающая у потерпевшей.
Подозреваемая успела уехать из города и была задержана в Шымкенте. начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев
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