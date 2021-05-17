Свалка во дворе частного дома отравляет жизнь соседям

Соседи жалуются на то, что кроме зловония, им каждый год приходится бороться и с грызунами.

Много лет алматинцы борются с владельцами частного дома, которые превратили свой двор в настоящую свалку. Люди устали от неприятного запаха и крыс, которые весной атакуют соседние дома, сообщает zakon.kz.

Попытки договориться с соседями по-хорошему ни к чему не привели, как и обращения участковому, передает Первый канал "Евразия".

Частный дом обходят стороной. Все дело - в жутком запахе. Здесь живут мать и сын, которые, по всей видимости, страдают патологическим накопительством). Мусор находят на свалке, привозят и хранят во дворе. От такой запасливости соседи страдают уже больше 10 лет.

Соседка жалуется на то, что кроме зловония, им каждый год приходится бороться и с грызунами.

То, что находят на свалке, кормят этим собак, курей, сами едят. Запахи протухшей еды. До этого были деревья в крысах, мама рассказывала. Заходили в отдушины крысы, сдыхали. Когда выходишь на улицу, у них свет ночью горит, по подоконникам бегут крысы. соседка Кристина Похомова

По словам местных жителей, мусор хозяева носят регулярно. Обычно ночью или рано утром. Горы хлама за последние годы превратили двор в настоящую свалку. Здесь и пакеты, коробки с пластиком, и мешки с мусором, и обломки старой техники. А запах чувствуется даже через маску.

Жители микрорайона опасаются пожара и инфекций. Но ничего не меняется, жалуются они.

Соседи недовольны – из-за свалки летом травятся дети. Говорят, что предлагали помощь в уборке, но всякий раз получали отказ. При этом сын, утверждают местные, - служитель церкви. Как получилось довести участок до такого состояния, они не понимают.

Найти управу на горе-хозяев не могут и полицейские. В ЖКХ района пояснили: когда люди напишут обращение в акимат, то с владельцами дома проведут разъяснительную беседу. Но если и на этот раз переговоры не приведут к результатам, решать вопрос придется через суд.

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