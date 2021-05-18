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Мошенницы оформили 71 кредит на жителей Алматинской области

Фото: Jornal LexPrime 18 мая 2021, 00:51

Подозреваемые задержаны и дали признательные показания.

В ДП Алматинской области обратился представитель одного из банков и рассказал, что в период с января по март текущего года на 71 казахстанца путем интернет-мошенничества были оформлены микро-кредиты на общую сумму почти 2,5 миллиона тенге, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Управления криминальной полиции ДП области совместно с сотрудниками Панфиловского РОП задержали 21 и 38-летних жительниц Жаркента. Подозреваемые дали признательные показания.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 ч. 2 УК РК "Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы". Ведется досудебное расследование.

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