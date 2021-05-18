Times: принцу Гарри и Меган посоветовали отказаться от титулов

Подобные высказывания последовали после очередных критических замечаний Гарри в адрес правящего дома и его отца - наследника британского трона принца Уэльского Чарльза.

Британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов герцога и герцогини Сассекских, раз уж они так разочарованы королевской семьей, сообщает zakon.kz.

С таким мнением выступили консультанты Букингемского дворца, передает Times.

Подобные высказывания последовали после очередных критических замечаний Гарри в адрес правящего дома и его отца - наследника британского трона принца Уэльского Чарльза. Гарри связал, как свидетельствует издание, несчастье своего воспитания с тем, как его отца воспитали в королевской семье.

Когда речь заходит о роли родителей, то я в той или иной степени испытывал боль и страдания, потому что такую боль и страдания, возможно, испытывал мой отец или оба родителя, и я хочу разорвать этот порочный круг, чтобы не передавать его по наследству, - заявил Гарри ведущему подкаста Даксу Шепарду.

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с тех пор пара перестала официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Ранее в беседе с телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде.

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