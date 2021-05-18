США и Европа планируют помириться в торговой войне

Если сторонам удастся прийти к соглашению на переговорах, обоюдные ограничения могут быть отменены в полном объеме.

Власти США и Евросоюза захотели помириться в торговой войне, начавшейся во время президентства Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет CNBC, они проведут переговоры об отмене первой порции обоюдных пошлин на импорт товаров.

Первым европейским товаром, тарифы на ввоз которого в США могут быть отменены, стала сталь. Вашингтон и Брюссель уже заявили, что собираются решить вопрос до конца нынешнего года.

Если это произойдет, США отменят 25-процентные пошлины на европейскую сталь и 10-процентные - на алюминий из ЕС. Они были введены в 2018 году, в ответ Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) и получил право вводить повышенные тарифы на американские товары общим ежегодным объемом в 6,4 миллиарда евро.

Под ограничения тогда попали американские бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок. При этом пока реализованы пошлины на ввоз товаров лишь на сумму 2,8 миллиарда евро в год. Еще 3,6 миллиарда могут быть активированы в июне 2021 года.

Предполагается, что если сторонам удастся прийти к соглашению на переговорах, обоюдные ограничения могут быть отменены в полном объеме.

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