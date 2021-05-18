Россия и Китай начали совместное строительство ядерного проекта

Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала возведения атомного объекта.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики, - говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

О каком проекте идет речь, не уточняется.

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