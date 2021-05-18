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Сколько новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 17 мая

Фото: РБК 18 мая 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 362 030 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 251,
  • в городе Алматы – 520,
  • в городе Шымкенте – 30,
  • в Акмолинской области – 139,
  • в Актюбинской области - 24,
  • в Алматинской области – 109,
  • в Атырауской области – 48,
  • в ВКО – 78,
  • в Жамбылской области – 25,
  • в ЗКО – 92,
  • в Карагандинской области – 320,
  • в Костанайской области – 33,
  • в Кызылординской области – 35,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 92,
  • в СКО – 11,
  • в Туркестанской области – 17.
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2500 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 352,
  • в городе Алматы - 148,
  • в городе Шымкенте - 204,
  • в Акмолинской области - 327,
  • в Актюбинской области - 241,
  • в Алматинской области - 290,
  • в Атырауской области - 83,
  • в ВКО - 83,
  • в ЗКО - 110,
  • в Карагандинской области - 297,
  • в Костанайской области - 21,
  • в Кызылординской области - 134,
  • в Мангыстауской области - 48,
  • в Павлодарской области - 99,
  • в СКО - 20,
  • в Туркестанской области - 43.

Всего в стране выздоровело 320 241 человек от COVID-19

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