Сколько новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 17 мая

За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 362 030 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 251,

в городе Алматы – 520,

в городе Шымкенте – 30,

в Акмолинской области – 139,

в Актюбинской области - 24,

в Алматинской области – 109,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 78,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 92,

в Карагандинской области – 320,

в Костанайской области – 33,

в Кызылординской области – 35,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 92,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 17.

⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2500 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 352,

в городе Алматы - 148,

в городе Шымкенте - 204,

в Акмолинской области - 327,

в Актюбинской области - 241,

в Алматинской области - 290,

в Атырауской области - 83,

в ВКО - 83,

в ЗКО - 110,

в Карагандинской области - 297,

в Костанайской области - 21,

в Кызылординской области - 134,

в Мангыстауской области - 48,

в Павлодарской области - 99,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 43.

Всего в стране выздоровело 320 241 человек от COVID-19

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