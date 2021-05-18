Сколько новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 17 мая

За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 362 030 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 251,
- в городе Алматы – 520,
- в городе Шымкенте – 30,
- в Акмолинской области – 139,
- в Актюбинской области - 24,
- в Алматинской области – 109,
- в Атырауской области – 48,
- в ВКО – 78,
- в Жамбылской области – 25,
- в ЗКО – 92,
- в Карагандинской области – 320,
- в Костанайской области – 33,
- в Кызылординской области – 35,
- в Мангистауской области – 13,
- в Павлодарской области – 92,
- в СКО – 11,
- в Туркестанской области – 17.
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2500 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 352,
- в городе Алматы - 148,
- в городе Шымкенте - 204,
- в Акмолинской области - 327,
- в Актюбинской области - 241,
- в Алматинской области - 290,
- в Атырауской области - 83,
- в ВКО - 83,
- в ЗКО - 110,
- в Карагандинской области - 297,
- в Костанайской области - 21,
- в Кызылординской области - 134,
- в Мангыстауской области - 48,
- в Павлодарской области - 99,
- в СКО - 20,
- в Туркестанской области - 43.
Всего в стране выздоровело 320 241 человек от COVID-19
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