Число погибших от коронавируса казахстанцев достигло 4095

На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 38 151 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18 мая, сообщает zakon.kz.

На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 38 151 человек (37 694 КВИ+ и 457 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 768 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 383 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 756 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,• на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.

За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 22 человека. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 4095 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 17 мая 2021 года зарегистрирован 1 новый случай заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 50 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 54 153, случаев с летальным исходом - 863, всего выздоровели – 52 883 человека.

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