В Казахстане изменили график вакцинации.

Минздраву необходимо определиться с интервалами между вакцинацией и реагировать на пожелания населения, поручил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо продолжить работу по увеличению охвата вакцинации в регионах, акимам держать этот вопрос на особом контроле. При этом желающие должны иметь право выбора вакцины и получать соответствующую информацию. Особенно министерству здравоохранения надо четко определиться с интервалами между вакцинациями и реагировать на пожелания населения, — поручил Мамин.

Читайте также:

Почему увеличили интервал между компонентами вакцины, объяснил Цой

Также, по его словам, ответственным ведомствам необходимо продолжить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением ограничительных мер. Положительный опыт показывает использование приложения Ashyq.

Благодаря этому улучшилась возможность работы в сфере бизнеса, повысилась безопасность посетителей в заведениях. Использование приложения нужно далее расширять, — добавил премьер Казахстана.

1 мая главный санврач РК разъяснил изменение графика вакцинации от коронавируса.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!