Шымкент снова "перекочевал" из "красной" зоны

В зоне находятся шесть регионов.

Шымкент перешел из "красной" зоны в "желтую", сообщает zakon.kz.

Еще 16 мая город был в "желтой" зоне, затем перешел в "красную" и 18 мая вновь вернулся в "желтую".

Согласно данным Минздрава, Казахстан также находится в "желтой" зоне.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 мая выглядит так: В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Костанайская, Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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