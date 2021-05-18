Вице-премьер поручил принять меры к нарушителям карантина

Принятые меры дают возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре принять меры к нарушителям карантинных ограничений, передает корреспондент zakon.kz.

По словам вице-премьера, принятые меры дают возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, заболеваемость снижается, однако шесть регионов находятся в "красной" зоне.

В связи с этим он поручил госорганам принять ряд срочных мер.

Во-первых, для мотивации населения к вакцинации мы должны проводить информационно-разъяснительную работу. Также акиматы должны проводить эту работу. Во-вторых, приложение "Ashyq" показывает, что есть грубые нарушения карантинных мер. Поэтому министерству юстиции и Генеральной прокуратуре нужно проработать данный вопрос по тому, чтобы отработать все механизмы по отношению к нарушителям, - сказал Ералы Тугжанов на заседании правительства.

Ранее глава Минздрава рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане. По словам министра, наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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