Тысячу тенге будут платить казахстанцам за сообщения о невыдаче чека

Финансирование вознаграждений будет идти за счет средств республиканского бюджета.

Правительство Казахстана утвердило правила выплаты вознаграждения тех, кто будет сообщать о фактах нарушения использования контрольно-кассовой машины и устройства, предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, передает zakon.kz.

Согласно правилам, человек, сообщивший о фактах нарушения, в случае их подтверждения, получает вознаграждение в размере 1 000 тенге.

Что нужно сделать, чтобы сообщить о факте нарушения использования ККМ или устройства, предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, и получить за это вознаграждение

- нужно сообщить в территориальные органы государственных доходов о фактах нарушения через мобильное приложения, заполнив данные:

о фактах нарушения (невыдача чека, отказ в приеме банковской карты) с вложением видеофиксации нарушения;

позволяющих идентифицировать субъект предпринимательства, частного нотариуса, в том числе адрес места осуществления деятельности, наименование объекта, связанного с налогообложением (при его наличии), номер бутика и этажа в торговом доме (при его наличии), номер места на рынке (при его наличии), номер офиса и этажа (при его наличии);

позволяющих идентифицировать заявителя: фамилию, имя и отчество и его ИИН;

о согласии в получении либо об отказе в получении вознаграждения за сообщение о факте нарушения.

Если, при поступлении сообщения о нарушении территориальный орган госдоходов, факт нарушения будет подтвержден, предприниматель будет привлечен к адмответственности.

Вознаграждение будет переводить оператор, который выиграет в данном направлении конкурс госзакупок, на баланс мобильного телефона, в течение 15 рабочих дней со дня подтверждения факта нарушения.

Финансирование вознаграждений будет идти за счет средств республиканского бюджета.

Постановление вступает в силу с 28 мая 2021 года.

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