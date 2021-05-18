Тысячу тенге будут платить казахстанцам за сообщения о невыдаче чека

Приложение zakon.kz
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Финансирование вознаграждений будет идти за счет средств республиканского бюджета.
Правительство Казахстана утвердило правила выплаты вознаграждения тех, кто будет сообщать о фактах нарушения использования контрольно-кассовой машины и устройства, предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, передает zakon.kz.
Согласно правилам, человек, сообщивший о фактах нарушения, в случае их подтверждения, получает вознаграждение в размере 1 000 тенге.
Что нужно сделать, чтобы сообщить о факте нарушения использования ККМ или устройства, предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, и получить за это вознаграждение
- нужно сообщить в территориальные органы государственных доходов о фактах нарушения через мобильное приложения, заполнив данные:
Если, при поступлении сообщения о нарушении территориальный орган госдоходов, факт нарушения будет подтвержден, предприниматель будет привлечен к адмответственности.
Вознаграждение будет переводить оператор, который выиграет в данном направлении конкурс госзакупок, на баланс мобильного телефона, в течение 15 рабочих дней со дня подтверждения факта нарушения.
Финансирование вознаграждений будет идти за счет средств республиканского бюджета.
Постановление вступает в силу с 28 мая 2021 года.
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