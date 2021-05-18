Умерла известный автор детективов Екатерина Вильмонт

Екатерина Николаевна выросла в семье легендарных переводчиков.

На 76-м году жизни скончалась автор романов и детских детективов Екатерина Вильмонт, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян. Более двадцати лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем, - отметили в издательстве.

Екатерина Николаевна выросла в семье легендарных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман.

Долгое время Екатерина Николаевна успешно занималась переводами, а затем посвятила себя литературе, и ее книги без преувеличения открыли новую эпоху современной российской прозы. Лирическая проза Екатерины Николаевны не раз экранизировалась, - говорится в сообщении.

Суммарные тиражи книг Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров.

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