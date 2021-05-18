Тимати подарил маленькому сыну 770-сильный Lamborghini

На вырост - отметил предприниматель.

Российский хип-хоп-исполнитель Тимати рассказал о дорогом подарке для маленького сына, сообщает zakon.kz.

Этой новостью он поделился с подписчиками в Instagram.

В автосалон певец пришел с полуторагодовалым сыном Ратмиром, чтобы купить сразу два автомобиля. Один – игрушечный электрокар, а второй – настоящий Lamborghini Aventador SVJ "на вырост". Он оснащен атмосферным двигателем V12 мощностью 770 л.с. и может разогнаться до "сотни" за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 350 км/ч.

Одну на лето, вторую на вырост, - говорится в сообщении к видео.

По данным из открытых источников, цена такого авто стартует от 18 миллионов рублей (более 102 млн тенге) и может меняться в зависимости от комплектации.

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