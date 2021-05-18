Грязный воздух стал причиной смертельного заболевания 

Загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, усилило биомаркеры болезни Альцгеймера.

Американские ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха из-за транспорта и высоким риском развития деменции, передает zakon.kz.

В ходе эксперимента исследователи в течение 14 месяцев подвергали самцов и самок крыс очищенному или загрязненному воздуху.

По информации Lenta.ru, cпециалисты использовали как животных как дикого типа, так и тех, что имели гены, способствующие развитию болезни Альцгеймера и аналогичные человеческой ДНК. Грызунов тестировали на 3-, 6-, 10- и 15-й. месяц, чтобы количественно оценить возможные проявления деменции, включая нейропатологические изменения и нарушения поведения.

Загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, усилило биомаркеры болезни Альцгеймера не только у животных, которые экспрессируют ген риска, но также и у крыс дикого типа.

Плохое качество воздуха может действительно способствовать развитию деменции в пожилом возрасте и объяснить, почему число случаев болезни Альцгеймера растет во всем мире, - сообщили ученые.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!