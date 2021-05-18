Алматинец предлагал списать штрафы "Сергек"

Полицейские провели проверку по данному факту.

При мониторинге социальных сетей был выявлен пост по списанию штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных автоматизированной системой "Сергек", передает zakon.kz.

Полицейские провели проверку по данному факту.

В результате установлен и доставлен для разбирательства в УП молодой алмаатинец, который, как оказалось, оказывает юридические услуги по аннулированию штрафов в законном порядке, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Как пояснил мужчина, что путем размещения такой "многозначной" рекламы, он всего на всего хотел заинтересовать клиентов.

Как отметил Абдрахманов, что в работе автоматизированных систем человеческий фактор полностью исключен.

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