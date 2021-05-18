Издевательский полив деревьев сняли на видео в Актау

Многие деревья остались практически не политыми.

В Интернете появилось видео из Мангистау, на котором автор съемки возмущается поливом деревьев, передает zakon.kz.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как поливают деревья вдоль дороги в аэропорт.

Автора видео возмутило такое отношение к зеленым насаждениям города.

Теперь ролик с поливом деревьев вдоль дороги в аэропорт Актау распространяется в социальных сетях.

На кадрах видно, что проезжающий водовоз не останавливается возле отдельных деревьев, а только опрыскивает их, проезжая мимо. Автор видеоролика продемонстрировал, что в лунки возле части деревьев вода не попадает совсем, уточняет Лада. При этом на озеленительные работы в 2021 году в Актау выделили 890 миллионов тенге.

Один человек с шлангом идет за машиной, но этот шланг даже не подключен к автомобилю, - добавил автор видео.

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