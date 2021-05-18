Несовершеннолетний совершил ДТП в Акмолинской области 

Очевидцы выложили видео в соцсети.

В Акмолинской области полицейские привлекли к ответственности родителя мальчика, который, управляя автомашиной, совершил ДТП, сообщает zakon.kz.

17 мая 50-летний житель Кокшетау во дворе дома по ул. 8 Марта, на парковочной стоянке, ремонтируя свою автомашину марки Mitsubishi Pajero, оставил ее в заведенном состоянии и отошел в сторону. В этот момент 12-летний сын, самовольно сев в салон автомашины отца, по неосторожности задел рычаг коробки передач, проехал вперед и допустил наезд на металлическое ограждение во дворе по ул. 8 Марта Затем владелец убрал автомашину с места происшествия и уехал, не сообщив об этом в ОВД, - сообщили в пресс-службе области.

Однако неравнодушные граждане, записав все случившееся на камеру телефона, выложили в социальные сети.

В результате через час полицейские установили водителя и привлекли к ответственности по данному факту. На владельца автомашины был составлен административный протокол по ст. 611 ч. 1 КоАП РК.

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