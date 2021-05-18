Пять знаков зодиака с необъяснимой силой

Им под силу то, что другим недоступно.

Некоторые из представителей зодиакального круга обладают уникальными способностями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лиза.

Рыбы

Представители этого знака очень тонко ощущают окружающий мир. Рыбы всегда чувствуют, если к ним приближается опасность. Они ни за что не согласятся на авантюру, в успехе которой не будут уверены на 100%. Часто Рыбы могут предугадывать последствия действий других людей и предостерегать близких от неприятностей.

Скорпион

Сами того не осознавая, Скорпионы оказывают сильное влияние на людей. Их способности проявляются как в работе, так и в повседневной жизни. Если тебе когда-нибудь приходилось влюбляться в Скорпиона, то ты поймешь, о чем идет речь. Скорпионы буквально очаровывают людей за короткий срок, а затем начинают ловко манипулировать. Иногда они используют этот дар в корыстных целях, ведь, в отличие от Рыб, они в курсе своих способностей.

Рак

Раки очень чувствительные и эмоциональные люди. Представители знака любят копаться в себе и изучать вопросы, которые не лежат на поверхности. Часто Раки занимаются гаданиями и картами Таро — все потому, что они всегда стараются понять суть происходящего.

Они работают с собственной чистой энергией и применяют ее в самых различных жизненных ситуациях. Так, например, представители знака всегда точно могут сказать, какое дело принесет им успех, а за какое даже не стоит браться.

Близнецы

Многие представители этого знака могут предвидеть будущее. Все благодаря их видениям и снам — таким четким и последовательным, что Близнецам даже не приходится их растолковывать, все и так понятно. А еще представители знака могут развить в себе настоящие магические способности, особенно если это касается предсказаний будущего.

Дева

Девы способны докопаться до сути любыми путями. Если ответ на вопрос не лежит на поверхности, они могут даже обратиться к картам, гаданиям, ритуалам и хиромантии.

Представители знака любят держать все под контролем, поэтому им непременно нужно быть в курсе всех событий. А внутренний голос всегда подсказывает им, в каком направлении лучше двигаться.

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