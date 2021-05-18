Ради соцсетей. Водитель Toyota устроил беспредел в Туркестане

Приложение zakon.kz
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Машина теперь на штрафстоянке.
В Туркестане водитель грубо нарушил правила дорожного движения ради видео для соцсетей, сообщает zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе полиции области, машина правонарушителя водворена на штрафстоянку.
В отношении водителя автомашины Toyota Camry 50 составлен административный протокол по четырем статьям КОАП РК:
– 230 "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании";
– 590 ч. 4 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками";
– 603 ч. 2 "Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)";
– 612 ч. 4 "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".
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