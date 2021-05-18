Ремонт для казахстанцев стал обходиться дороже

Цены на строительные товары на розничном рынке за год поднялись на 8%.

При этом спрос на стройматериалы растет и составил 26,5% за год, передает zakon.kz.

По сведениям Energyprom.kz, цены предприятий-производителей на строительные материалы по итогам апреля 2021 года показали годовой рост на 21,4% (в прошлом году - лишь на 0,3%).

В то же время цены на стройматериалы, приобретенные строительными организациями, за год выросли на 1,7% (годом ранее — на 0,5%), а в оптовых точках продаж удорожание составило 5,7% (годом ранее — 2,4%).

Цены на строительные материалы, приобретенные населением, в апреле 2021 года показали годовой рост на 7,5% (годом ранее — на 6%).

Среди регионов РК удорожание стройматериалов варьируется от 4,2% в Шымкенте и Павлодарской области до ощутимых 18,6% в Мангистауской области.

Ранее глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития отметил рост производства строительных материалов на 26,5%.

Драйверами роста выступили производство теплоизоляционных материалов (годовой рост — в 2,5 раза), кирпичей (в 2,9 раза), портландцемента (плюс 17,6%), гипса (плюс 21,8%) и строительных растворов (плюс 22,2%).

При этом в розничных точках продаж цены на кирпич, плитки и строительные изделия из обожженной глины по итогам апреля выросли на 7,7% за год, на строительные растворы — на 6,6%, на изделия из гипса для строительных целей — на 6,1%. Цемент подорожал на 1,7%, известь и гипс — на 0,1%, а товарный бетон, напротив, подешевел на 5,3%.

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