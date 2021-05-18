Названы страны, куда могут летать казахстанцы

Выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран.

Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран, сообщает zakon.kz.

В МИИР отметили, что по международным направлениям выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран по 40 маршрутам с частотой 117 рейса в неделю.

- Турция – 12 рейсов в неделю;- ОАЭ – 31 рейс в неделю;- Узбекистан - 22 рейса в неделю; - Россия – 10 рейсов в неделю;- Кыргызстан – 7 рейсов в неделю;- Беларусь – 4 рейса в неделю;- Украина – 4 рейса в неделю;- Германия – 9 рейсов в неделю;- Грузия – 9 рейсов в неделю;- Таджикистан – 2 рейса в неделю;- Южная Корея – 2 рейса в неделю;- Египет – 2 чартерных рейса в неделю;- Мальдивы – 3 рейса в неделю.

16 мая главный санврач Казахстана подписал новое постановление.

Согласно этому постановлению, изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней подлежат люди, прибывшие в Казахстан, и посещавшие Мальдивские острова в течение последних 14 дней.

А уже 17 мая стало известно, что Air Astana приостановила рейсы на Мальдивские острова до 31 мая.

17, 19 и 24 мая компания организует репатриационные рейсы для пассажиров, находящихся на Мальдивах. Деньги за отмененные рейсы пассажиры смогут вернуть в полном размере.

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