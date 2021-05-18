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Умерла мама министра информации 

Фото: pixabay.com 18 мая 2021, 13:27

Заслуженный учитель Казахстана Раиса Жиланкозова ушла из жизни в возрасте 69 лет.

Умерла мама министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, сообщает zakon.kz.

Раиса Жиланкозова была заслуженным учителем Казахстана.

Информацию подтвердили Sputnik в Мининформе.

Коллектив министерства информации и общественного развития Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким министра Аиды Балаевой в связи с безвременной кончиной Раисы Рахимжановны Жиланкозовой, - говорится в сообщении.

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