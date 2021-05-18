Приложение zakon.kz
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Заслуженный учитель Казахстана Раиса Жиланкозова ушла из жизни в возрасте 69 лет.
Умерла мама министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, сообщает zakon.kz.
Раиса Жиланкозова была заслуженным учителем Казахстана.
Информацию подтвердили Sputnik в Мининформе.
Коллектив министерства информации и общественного развития Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким министра Аиды Балаевой в связи с безвременной кончиной Раисы Рахимжановны Жиланкозовой, - говорится в сообщении.
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