Экс-акима Усть-Каменогорска освободили от должности в Министерстве торговли

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Бывшего акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева освободили от должности в Министерстве торговли после того, как исключили из партии "Nur Otan", передает zakon.kz.

22 апреля стало известно, что бывший аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев получил должность в Минторговли. Он стал возглавлять Департамент продвижения экспорта.

27 апреля депутат "Nur Otan" Артур Платонов заявил, что Тумабаев не имеет морального права работать на госслужбе, поскольку 3 года назад ушел с поста акима из-за ДТП в Риддере. Дело в том, что в августе 2018 года он находился в машине замакима Риддера Курманбаева, который будучи пьяным насмерть сбил пешехода. Сообщалось, что после ДТП Тумабаев сел за руль чужого автомобиля и покинул место происшествия.

Платонов заявил, что Тумабаева исключили из партии, а столичная комиссия партийного контроля порекомендовала руководству Минторговли освободить его от должности.

Редакция направила запрос в Министерство торговли и интеграции, чтобы узнать, какое решение было принято в отношении экс-акима.

В ведомстве рассказали, что Куат Тумабаев был принят на работу еще в октябре 2019 года. При приеме на должность он соответствовал предъявляемым требованиям и проявил себя как квалифицированный специалист в сфере продвижения экспорта.

"Nur Otan" исключил его из партии 27 апреля. И вот теперь он лишился должности.

Сообщаем, что в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию, Тумабаев К.М. освобожден от занимаемой должности с 11 мая 2021 года, - говорится в ответе на запрос.

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