В акимате Туркестанской области прокомментировали информацию о задержании замакима

Мырзалиев официально находится на больничном.

В акимате Туркестанской области прокомментировали информацию о задержании заместителя акима области Меиржана Мырзалиева. Сообщается, что Мырзалиев попал в больницу с гипертоническим кризом, передает zakon.kz.

Накануне в Telegram-канале YEDILOV ONLINE появилась информация о задержании заместителя акима Туркестанской области Меиржана Мырзалиева. Отмечалось, что его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе Антикоррупционной службы заявили, что пока нет такой информации. В акимате области сказали, что Мырзалиев находится на больничном.

Заместитель акима Туркестанской области Мырзалиев Меиржан Иябаевич официально находится на больничном. Он помещен в одну из больниц области с диагнозом гипертонический криз. Просим воздержаться от лишних комментариев. Дополнительная информация будет предоставлена позже, - говорится в сообщении акимата.

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