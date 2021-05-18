Град, сильный дождь и ветер. Прогноз погоды на 19 мая  

Приложение zakon.kz
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В нескольких областях ожидается сильная жара.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 19 мая, сообщает zakon.kz.
Практически по всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: в связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке - местами сильный дождь, шквал. Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге местами - пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град.
В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, возможен град.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, возможен град.
Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
В Кызылординской области днем ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанайской, Жамбылской, днем в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жамбылской области возможен град.
В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 16 м/с.
В Мангистауской области местами ожидается туман.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях днем ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, местами Атырауской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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