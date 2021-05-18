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Град, сильный дождь и ветер. Прогноз погоды на 19 мая  

Фото: pixabay.com 18 мая 2021, 16:04

В нескольких областях ожидается сильная жара.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 19 мая, сообщает zakon.kz.

Практически по всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: в связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке - местами сильный дождь, шквал. Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге местами - пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, возможен град.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Кызылординской области днем ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской, Жамбылской, днем в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жамбылской области возможен град.

В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 16 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами Атырауской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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