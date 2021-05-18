Казахстанцы рассылают фейк о притяжении магнитов к вакцинированным

Подобные теории не имеют доказательств.

К вакцинированным людям притягиваются магниты - такой очередной фейк можно встретить в Казнете, сообщает zakon.kz.

На видеоролике, распространяемом в соцсетях, мужчина демонстрирует, как к руке его сына, якобы получившем вакцину, притягивается магнит.

Некоторые пользователи посчитали это доказательством того, что в вакцинах содержится чип, который способен контролировать привитого человека. Другие уверены, что причина кроется в алюминии, который есть в составе препаратов. Это не так, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Стоит отметить, что подобные видеоролики не являются новинкой. И ранее конспирологи пытались доказать наличие микрочипов в вакцинах.

Чип, который возможно ввести в организм при помощи стандартной инъекционной иглы, сейчас существует лишь в виде разработки, - отмечают эксперты.

Теория о металлических чипах и опасных дозах металлов в вакцинах, превращающих человека в магнит, противоречит научным фактам и не имеет никаких доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!