Соцсети взорвал ролик с "военными" 

Ими оказались студенты.

В социальных сетях распространяется видео военных, несущих флаг на стадионе, сообщает zakon.kz.

Пользователи сети разделились на два лагеря: кого-то это рассмешило, а у кого-то вызывало гнев.

Официальная церемония открытия XI летней Универсиады РК состоялась на стадионе "Туркестан Арена" в Туркестане, - сообщили в пресс-службе Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясауи.

По данным пресс-службы университета, лица, несущие государственный флаг Казахстана, являются студентами, а не профессиональными военнослужащими. Также из-за сильного ветра движение строевым шагом на "военном параде" было неравномерным. Последние 3-4 дня в Туркестане дует сильный ветер. По сценарию при строевой ходьбе протяженностью около 150 метров, из-за сильного ветра, студенты были вынуждены нарушить дисциплину военного движения.

Ношение военной форменной одежды со специальными знаками лицам, не имеющим отношения к Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, действующим законодательством не допускается, - отметили в пресс-службе Министерства обороны РК.

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