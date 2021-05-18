Смерть казахстанки в Грузии: родственника погибшей арестовали на 10 суток

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Родственника погибшей в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой арестовали на 10 суток, передает zakon.kz.

Сегодня, 18 мая, Следственный суд Нур-Султана рассмотрел ходатайство полиции столицы о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток гражданину М.

Суд согласился с представленными доводами и постановил санкционировать М. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна 9 этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия задержан гражданин Грузии Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

В деле также фигурирует еще один человек - гражданин Казахстана, родственник Асель, пригласивший ее работать в Грузию. Перед своей смертью девушка отправила своим родным запись разговора. В ней девушка признается, что мужчина несколько раз надругался над ней. Прокуратура Грузии заочно обвинила его в изнасиловании. Сам подозреваемый сразу после трагедии сбежал из Тбилиси. На выходных мужчину задержали в казахстанской столице. Здесь его подозревают в торговле людьми.

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