Пьяный солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката

Танцор получил серьезную травму головы.

Артист Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщает zakon.kz.

В Сети появилось видео на котором зафиксирован момент падения артиста.

По данным "Газета.ru", в данный момент Залеев находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

Уточняется, что хирурги провели артисту трепанацию черепа и удалили гематому.

Тем временем, Life Shot уточняет, что солист был пьян.

В анализах танцора обнаружили более 2,7 промилле этанола, - говорится в сообщении.

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