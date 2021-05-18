Крупный взрыв предотвратили в Алматы

Пожарные нашли газовые баллоны.

Пожарные предотвратили взрыв в жилом секторе в Медеуском районе Алматы, передает zakon.kz.

О возгорании стало известно в 17:41. Прибыв на место. огнеборцы обнаружили, что открытым пламенем горела кровля и помещения частного жилого дома, также горела крыша в бане и на кухне.

Незамедлительно поданы стволы, угроза перехода на соседний дом снята. С места пожара эвакуировано два газовых баллона по 50 и 25 л, тем самым предотвращен взрыв. Принятыми мерами пожар локализован в 18:23, 18:32 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Хозяев дома не было, - добавили в пресс-службе ДЧС Алматы.

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