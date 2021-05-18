Кого наказали за провалы на дорогах в центре Алматы

Результаты проверки показали, что работы велись с отклонением от проектного решения и множеством нарушений строительных норм и правил.

ТОО "Есик жолдары" и ТОО "АлматыДорСтрой" лишены лицензий за некачественное строительство магистральной дороги в Наурызбайском районе. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля, передает zakon.kz.

Результаты проверки показали, что работы велись с отклонением от проектного решения и множеством нарушений строительных норм и правил. С нашей стороны в отношении подрядных организаций были приняты административные меры и переданы в суд материалы. СМАС удовлетворил наши исковые требования, лишив подрядчиков строительных лицензий. управление градостроительного контроля

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Отмечается, что обе компании являются крупными игроками на рынке строительных услуг и не первый год строили дороги в Алматы.

В суд переданы материалы еще по одной подрядной организации ДСУ-13, проводившей строительство дороги по ул. Алматинская. - упомянули в ведомстве.

Также в управлении напомнили, что ранее в отношении исполнителей по ряду проблемных объектов, среди которых реконструкция инженерных сетей на пересечении улиц Толе би/Муратбаева, были назначены повторные проверки.

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По результатам проверок за допущенные грубейшие нарушения в процессе строительства инженерных сетей в отношении ТОО "Сункар" и ТОО "АГС-ПЛАСТ" материалы были направлены нами в суд. В итоге решением СМАС обе компании лишены строительных лицензий. По поручению акима города усилен контроль за соблюдением стандартов в производстве строительных работ, сейчас нами формируется список недобросовестных подрядчиков, с которыми ведутся судебные разбирательства. управление градостроительного контроля

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Ранее за подобные нарушения лицензии лишилось ТОО "Монолит Дизайн-2030", проводившее строительство центральных коммуникаций в мкр. Тастыбулак.

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