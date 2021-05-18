Бойца ММА из Казахстана обвинили в избиении девушки

Это было в 2019 году.

25-летняя девушка по имени Алина утверждает, что в августе 2019 года ее избил профессиональный боец смешанных единоборств, передает zakon.kz.

Девушка решилась рассказать свою историю почти спустя 2 года с целью обратить внимание государства и общества на проблему тех, кто попал в подобную ситуацию. Алина добавляет, что жертва никогда не будет в тот момент знать об истинных мотивах преступления.

Случилась со мной эта история в августе 2019 года. Мы с моим женихом Мейрам (далее по тексту – М) и с друзьями, на тот момент, поехали на отдых на Селетинское водохранилище вблизи города Ерейментау. Выпив изрядно М. начал меня избивать, друзья не смогли оттащить и уехали, оставив меня с ним одного. Никто не помог мне, ни отдыхающие в соседних домиках и ни администратор зоны отдыха. Он избивал меня, задавал кучу непонятных вопросов, звонил своей матери, друзьям с угрозами, что убьет меня, зарежет. После звонка одного из друзей, услышав, что они вызвали полицию, потащил меня в поле, переждать его коллег. Они забрали и решали куда меня везти. В итоге к утру отвезли меня в больницу. Причин избиения он не назвал ни мне, ни в суде. Это вкратце, - рассказала Алина фонду НеМолчиkz

В больнице выяснилось, что у девушки раздроблена ключица, нос, щека, вмятины в ребрах, сотрясение мозга, множественные травмы мягких тканей и лица. Далее он исчез, не оказывал никакой помощи при восстановлении здоровья.

Здоровье не восстановлено и не восстановишь. Он является мастером спорта по ММА, в суде и при расследовании дела это не учли. Также не учли тот факт, что он хотел меня порезать ножом. Следствие не оказывало содействие мне, предлагали пойти на примирение и забрать заявление. Я не забрала, в итоге он получил год условного срока и выплату морального ущерба в размере 400 000 тенге, (судья посчитал, что 500 000 т. много) которую конечно же он не выплатил. Учитывая, что после выписки из больницы я переехала в Алматы и постоянно летала на допросы и бумажную волокиту, когда они за ½ дня просили меня приехать. Эта сумма даже на 30% не покрыла моих расходов на лечение и прочее. Опять же государство и действующее законодательство никак помочь мне не может, ЧСИ разводит руками. Моя ошибка в том, что сразу не подала заявление и не обратила внимание общественности и СМИ к моему делу. Исход мог быть другой. Также я писала обращение в федерацию ММА и предыдущему президенту федерации о случившемся, ответа не получила. Он также продолжает представлять Казахстан на арене спорта, также подпольно работает в своей организации (так как счета арестованы, чтобы не платить мне ущерб), живет также, как и жил. - рассказала девушка.

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