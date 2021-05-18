Казахстанская актриса рассказала о встрече с таксистом-насильником

После этой истории вы будете с опаской относиться к этому виду транспорта.

Актриса Фариза Ескермес, будучи 18-летней девчонкой, могла стать жертвой таксиста-насильника. Об этом она сообщила публике лишь спустя много лет, передает zakon.kz.

Девушка рассказала об одной поездке в такси. которая запомнилась на всю жизнь.

Он просто увез меня, свернул с дороги и остановился в каком-то закоулке. Уже темнело. И тут я увидела, что он начал раздеваться, а после схватил меня и придавил ремнем. Я сильно испугалась, ведь я никогда не видела обнаженного мужчину. Я упорно сопротивлялась, каким-то образом мне удалось открыть окно и позвать на помощь. "Помогите, помогите", - кричала я. Надежды было мало, что кто-то меня услышит. Но мои крики услышали. Издалека я увидела приближающиеся огоньки, это люди бежали с фонариками в руках. Водитель испугался и начал пинать меня ногами, пытаясь вытолкнуть из машины. Он так сильно меня пнул, что я вылетела на землю. Я не смогла сразу подняться, а ему удалось быстро скрыться. Люди подоспели мне на помощь, но мы уже не разглядели номера машины. Прошло столько лет, но его лицо все еще стоит перед моими глазами, - поделилась актриса в интервью программе Paparazzi.

Рассказ о таких подробностях нисколько не смущает артистку.

Мне не стыдно говорить об этом. Мне не стыдно признаться, что я видела физическое насилие своими глазами и почувствовала на себе тоже. Сотни женщин пишут мне письма, и я, читая все это, понимаю, как им сейчас сложно, в каком страхе они сейчас пребывают. Но о таком нельзя молчать. Расскажите близким. В такой момент женщине нужна помощь. И главное - не закрывайтесь сердцем. Ожесточиться - не вариант для женщины, которая хочет стать по-настоящему счастливой. Женщина - создание очень красивое, и душой, и телом. Что бы ни было, жизнь может заиграть другими красками, поверьте мне, а вы способны любить снова, - отметила Фариза в Instagram.

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