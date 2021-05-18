Апокалипсис в небе: пыльную бурю сняли на видео в двух областях Казахстана

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Видеоролики распространяют в различных Instagram-пабликах.
В селах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей местные жители сняли на видео мощную пыльную бурю, сообщает zakon.kz.
Видеоролики распространяют в различных Instagram-пабликах.
Согласно информации, видео сняты в двух селах СКО - Талшик и Тайынша.
СКО, Талшик. Апокалипсис! Видео от нашего читателя! - говорится под видео в kokshetautoday.
Видео от подписчика. Что происходит в Тайынше? - подписано видео надвигающейся пыльной бури в lgorod.kz.
Также пыльную бурю сняли на видео в Кокшетау и Заозерном.
Природа разбушевалась. Пыльная буря: Заозерное и Кокшетау, - говорится в сообщении kokshetau_mir.
Вместе с тем пыльная буря прошлась и по Степногорску. Об этом написали в комментариях под одним из видео.
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