Апокалипсис в небе: пыльную бурю сняли на видео в двух областях Казахстана

Видеоролики распространяют в различных Instagram-пабликах.

В селах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей местные жители сняли на видео мощную пыльную бурю, сообщает zakon.kz.

Видеоролики распространяют в различных Instagram-пабликах.

Согласно информации, видео сняты в двух селах СКО - Талшик и Тайынша.

СКО, Талшик. Апокалипсис! Видео от нашего читателя! - говорится под видео в kokshetautoday.

Видео от подписчика. Что происходит в Тайынше? - подписано видео надвигающейся пыльной бури в lgorod.kz.

Также пыльную бурю сняли на видео в Кокшетау и Заозерном.

Природа разбушевалась. Пыльная буря: Заозерное и Кокшетау, - говорится в сообщении kokshetau_mir.

Вместе с тем пыльная буря прошлась и по Степногорску. Об этом написали в комментариях под одним из видео.

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