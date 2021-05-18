Сайгаков хоронили заживо в ЗКО: комментарий Минэкологии

Их обнаружили при утилизации мертвых туш животных, погибших в Жанибекском районе.

В Западном Казахстане утилизировали туши мертвых сайгаков, обнаруженных вдоль канала в Жанибекском районе, сообщает zakon.kz.

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И вновь зафиксирован вопиющий факт. На этот раз это захоронение заживо сайгаков при утилизации мертвых туш животных, погибших в Западно-Казахстанской области. пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева

По ее данным, сбор и утилизация погибших животных проводились акиматом Тауского сельского округа на нескольких участках.

То, что произошло, крайне неприемлемо. Поэтому мы намерены ходатайствовать в ДВД для проведения тщательного расследования по данному факту. По итогам те, кто допустил такое халатное отношение к невинным животным, должны быть призваны к ответственности, - заявила она.

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13 мая возле поселка Тау Жанибекского района было обнаружено 372 мертвых сайгака. По предварительной информации, они могли погибнуть из-за неблагоприятных погодных условий - от молнии. Точная причина еще выясняется.

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