Карантин ослабили в Туркестанской области

Время работы заведений общественного питания продлено с 22:00 до 24:00.

В Туркестанской области упростили условия карантина, передает zakon.kz.

Об этом, как пишет МИА "Казинформ", сообщил на брифинге заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Аскар Искаков. По его словам, будет разрешено функционирование детских развлекательных центров, которые ранее были запрещены. Игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях обслуживаются с 09:00 до 22:00 с заполнением на 30%.

Бильярд, боулинг и компьютерные клубы тоже начнут работать с пополнением на 30%. Время работы заведений общественного питания продлено с 22:00 до 24:00. В банкетных залах ресторанов выдано разрешение на проведение памятных мероприятий. Однако наполняемость - до 50%, не более 50 посадочных мест. Аскар Искаков

Кроме того, по его словам, если деятельность библиотек и музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний раньше составляла до 20%, то согласно новому постановлению - 30%.

А деятельность фитнес и спортивно-оздоровительных центров продлена с 10:00 до 24:00. Аскар Искаков

Также на брифинге проинформировали об эпидемиологической ситуации в регионе.

С начала пандемии в Туркестанской области количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день составляет 5956, количество выписанных - 5503, умерших - 52. За последние сутки зарегистрировано 17 человек с заболеваемостью КВИ. В настоящее время на лечении коронавирусной инфекции находятся 598 человек, из них 508 - находятся в инфекционном стационаре, 90 - находятся в карантинном стационаре и 319 - находятся на домашнем карантине. заместитель руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова

По ее данным, в Туркестанскую область с февраля поставлено 180 100 доз вакцины.

На сегодняшний день 178 379 человек получили вакцину первым компонентом. Кроме того, с 22 февраля была проведена ревакцинация - 43 083 человека. Алтын Досанова

Вместе с тем на брифинге проинформировали о работе "Ashyq".

В Туркестанской области количество предпринимателей, подавших заявки на участие в проекте "Ashyq", растет с каждым днем. По состоянию на 18 мая от предпринимателей Туркестанской области поступило 223 заявки. Из них 155 объектов работают с QR-кодом. По остальным заявкам проводится проверка соответствующих разрешительных документов, которые направляются для получения QR - кода. заместитель директора Палаты предпринимателей "Атамекен" Зухра Амирова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!